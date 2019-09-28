شاهد كيف رحب ابو الغيط يرحب بالوفد السوري في نيويورك!

2019/09/28 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة لقاء أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالوفد السوري في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ويبدو في الشريط المصور أبو الغيط وهو يقترب مندهشا من الوفد السوري الذي ضم وزير الخارجية وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد والمبعوث السوري إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري.

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