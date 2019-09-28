المالكي يلتقي الشيخ الفياض

2019/09/28 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء اليوم الجمعة، بمحافظة النجف الأشرف، أية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض

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