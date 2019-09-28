ابو بشار خارج أسوار السجون الإيرانية

2019/09/28 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قضاء مدة 2 1سنة في مختلف السجون الإيرانية وإصابته بمرض السرطان

المحامي حسن عبد الحسين طفاح وعقيلته بع إطلاق سراحه

أطلقت السلطات الإيرانية سراح المحامي العراقي حسن عبد الحسين طفاح من سجن أيفين يعد قرار محكمة التمييز الإيرانية بإطلاق سراحه بعد قضاء مدة 12 سنة في السجون الإيرانية وبدون توجيه تهمة موثقة ضده.



ومن المعلوم أن االسيد حسن عبد الحسين عضو نقابة المحامين العراقيين وأتحاد المحامين العالمي، وقد اعتقل في عام 2008 في طهران ونقل إبى سجن إيفين.وجهت محكمة الثورة الإيرانية، الشعبة 15، تهمة العمل ضد الأمن الإيراني والترويج للشيوعية ومحاربة الله!! وحكم عليه بالإعدام.



إلا أن محكمة التمييز ألغت تهمة “محاربة الله” وخفض الحكم إلى 15 سنة.



وبعدإصدار الحكم مر بسجون إيرانية مختلفة ومنها سجن رجائي شهر المخوف.

لقد إنخرط الرفيق مبكراً في النشاط السياسي في العراق.



ففي سن السادسة عشر، والتحق بصفوف الحزب الشيوعي العراقي في عام 1945.



وتعرض جراء ذلك إلى ملاحقة الأمن العراقي في ظروف مختلفة.



وأقدمت أجهزة الأمن العراقية في عهد حزب البعث إلى إبعاده إلى إيران، وسرعان ما تلقفته أجهزة الأمن الإيرانية لتنتهج نفس سلوك نظيرتها أجهزة الأمن العراقي.



ويعد المحامي حسن عبد الحسين طفاح أكبر السجناء العراقيين عمراً في السجون الإيرانية حيث تجاوز عمره الرابعة والثمانين عند إطلاق سراحه.



تمنياتنا للعزي ابو بشار بالصحة وطول العمر وللعائلة الكريمة الهناء والسؤؤد بمنسبة تحررها من الأسر.

وقد سبق أن كتبت مقالة حول العزيز ابوبشار عند القبض عليه وتمت المكالبة باطلاق سراحه، ونعيد اليوم نشر المقالة من جديد.

إنقذوا حياة أبو بشار

عادل حبه

15 سنة لمحامي عراقي يبلغ من العمر 81 سنة

في سجون الجمهورية الاسلامية الإيرانية

المحامي حسن عبد الحسين طفاح

نقلت وكالة “ديده بان” التابعة لمنظمة حقوق الإنسان في كردستان إيران في السابع والعشرين من آيار، خبراً عن إصدار المحاكم الإيرانية الحكم على المحامي العراقي حسن عبد الحسين طفاح، البالغ من العمر 81 سنة، بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامه بدفع غرامة قدرها 130 ألف دولار إلى خزينة حكام إيران، بدعوى مشاركته بعدد من الكونفرنسات التي عقدت خارج إيران، وبالعمل لصالح دولة أجنبية عدوة لحكام إيران، ولم يذكر إسم هذه الدولة.



ولقد تم الحكم بالاعدام على هذا الرجل الجليل طبق المادة 508 من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني بدعوى أنه”محارب ضد الله”، ولكن خفف الحكم إلى الإبعاد.



ولكن بسبب عدم وجود مادة في قانونهم “الإسلامي” حول الإبعاد، فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة طبقاً لقوانينهم “الفقهية“.

لقد اعتقل السيد طفاح في شهر آب من العام الماضي(2007)، عندما سافر من دولة الإمارات بزيارة شخصية إلى أخته المقيمة في إيران.



وأودع المحامي حسن في السجن الانفرادي لوزارة المخابرات الإيرانية وفي الغرفة رقم 209، وبعد ثلاثة أشهر نقل إلى السجن العمومي في سجن “إيڤين”.



وتفيد الأخبار المتسربة من سجنه إلى أن هذا الشيخ الجليل يعاني من أمراض عدة بسبب من شيخوخته وبسبب من التعامل الفظ معه في فترة الاعتقال، إضافة إلى ما تعرض له في سنوات القهر الديكتاتورية في العراق، وخاصة في عهد صدام حسين المشين.

ومن المعلوم أن المحامي حسن عبد الحسين طفاح مواطن عراقي من مواليد البصرة الفيحاء، ويحمل الجنسيتين العراقية والإيرانية.



وكان لهذا الرجل الجليل باع طويل في نضال الشعب العراقي من أجل حريته واستقلاله طوال العقود السبعة التي نشط فيها.



وهو متزوج ولديه ولدان وبنت وستة أحفاد.



أكمل دراسة الحقوق في جامعة بغداد، وحصل على درجة البكالوريوس في المحاماة في عام 1965.



وكان أول حادث اعتقال له في العراق وهو في سن لم يتجاوز السادسة عشر بتهمة العلاقة بالحزب الشيوعي العراقي.



وحكم عليه بنفس التهمة في عام 1948.



ونتيجة لمشاركته في النشاط السياسي، تم اعتقاله وسجنه لمرات عديدة، زار خلالها سجون نقرة السلمان والكوت وسجن رقم واحد وسجن سرية الخيالة وقصر النهاية وسجن أبو غريب.

وكان آخر اعتقال له في العراق على يد جلاوزة صدام حسين بتاريخ 6/4/1980، بعد وشاية لتعرضه وانتقاده اللاذع المباشر للنظام ورموزه بمن فيهم صدام حسين وعزت الدوري، وانتقاده للأوضاع الأرهابية في البلاد.



وبعد دورة من التعذيب في دهاليز الأمن العراقي، تم الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، حيث قضى الحكم في سجن أبو غريب.



وعندما صدر قرار العفو العام عن بعض السجناء، لم يشمل هذا القرار المناضل المحامي حسن طفاح، وبقي في السجن حتى بعد انتهاء مدة محكوميته.



وبعد فترة نقل إلى مقر المخابرات العراقية في البصرة، التي أمرت بترحيله وعائلته إلى إيران.



وهكذا تم إلقاء القبض على جميع أفراد العائلة، التي حجزت في المخابرات في البصرة، وتم فصل الزوجة من سلك التعليم وفصل الأطفال الذي لم تتجاوز أعمارهم بين 6 إلى 12 سنة من مدارسهم، قبل أن يتم ترحيل الجميع إلى مقر المخابرات العامة في بغداد.



ونفي الزوج لوحده إلى إيران بعد أن تم الفصل بينه و بين عائلته قسراً.

لقد عانت العائلة الويلات جراء هذا الاجراء اللانساني.



وقد اعتقل الاولاد في أعقاب انتفاضة آذار عام 1991، وفصلوا من مدارسهم عدة مرات وكان آخرها في عام 1995 وبالارتباط مع محاولة اغتيال عدي صدام حسين، حيث أودعوا في سجن مدينة البصرة، ثم نقلوا إلى حاكمية تحقيق المخابرات العامة في بغداد، حيث مكثوا فيها لمدة سنة كاملة.

ولم تنتهي مأساة هذه العائلة المنكوبة بعد تهاوي نظام القهر والاستبداد في التاسع من نيسان عام 2003.



فقد بادرت فلول النظام السابق وعصابات الجريمة المتحالفة معها باختطاف الأبن الأكبر المهندس بشار، حيث طلبوا فدية بمبلغ ضخم.



ولم تستلم العائلة ضناها إلاّ وهو جثة هامدة ملقية في أحدى ضواحي بغداد بعد أن عثر عليها أحد المارة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي، بالرغم من دفع فديته لهؤلاء الأشرار.



وترك الفقيد زوجته الحامل وطفلين صغيرين.

صمد أبو بشار وعائلته الكريمة لكل هذه الأعاصير الصفراء، وظل قوياً صلباً بالرغم من كهولة سنّه.



إلا أن القدر لم يتركه بسلام، إذ سرعان ما تعرض إلى حادث دهس مروع أدى إلى إصابته بكسور في جمجمته ومحجر عينه وفي الفك والأضلاع واليد والساق، مما أضطره إلى الرقاد في المستشفى لفترة قاربت السنة.



وما أن خرج من المستشفى حتى سارع إلى أيران لزيارة أخته والاطمئنان عليها.



ولكن شباك المخابرات الإيرانية وأحابيلها لم تدعه يقوم بهذا الواجب الاجتماعي حتى ألقي القبض عليه لتلبس به تهمة تعوّد حكام إيران إلصاقها بكل من لا يذعن لمطاليبهم.

إن الحكم الذي سجن بموجبه المحامي حسن عبد الحسين طفاح في ايران لا يعدو اتهاماً واهياً توجهه السلطات الايرانية سواء في عهد الشاه أو في عهد المتطرفين الدينيين حالياً ضد من لا يبدي استعداده للتعاون مع الأجهزة الأمنية الإيرانية، ولا يتطوع لخدمتها.



إن كل الدلائل والأخبار المتسربة من إيران تشير إلى أن المحامي حسن عبد الحسين طفاح قد رفض طلب محمود هاشمي رئيس القضاء الأعلى الإيراني الذي طلب من محامينا التعاون مع دائرة القضاء الإيراني.



كما أنه بالتأكيد قد رفض ضغوط المخابرات الإيرانية التي تسعى كعادتها لشراء ذمم كل من يقع في حبالها.



فهناك جمهرة غير قليلة من المناضلين الإيرانيين وحتى العراقيين ممن ذاقوا طعم سجون إيران ورفضوا الانصياع لإرادة حكام التطرف في إيران، وألصقت بهم نفس الاتهامات الكاذبة.



ومنهم من فقد حياته أو تعرض للسجن لفترة طويلة.



إنه من غير المعقول ومن غير الممكن لرجل صاحب قيم ومثل ، مثل أبو بشار، وفي هذه السن من الشيخوخة وبهذه الحالة الصحية وبهذا التاريخ السياسي، أن يصبح إلعوبة بيد أجهزة مخابراتية أياً كان لونها.

إننا نهيب بكل الخيرين والمدافعين عن حقوق الانسان والمناهضين للعسف والاستبداد أن يرفعوا صوتهم للمطالبة بإطلاق سراح هذا الشيخ الجليل صاحب التاريخ الحافل بالنضال من أجل مثل الديمقراطية والعدالة.



ونطالب الحكومة العراقية ووزارة حقوق الإنسان وكل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تمد يد العون لهذا الرجل الجليل الذي أحب العراق وخدمه، وتطالب السلطات الإيرانية بإطلاق سراحه وعودته سالماً إلى أحضان عائلته.

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