رئيس الجمهورية يدعو الصليب الأحمر إلى تكثيف جهوده بالعراق

2019/09/28 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في نيويورك، اليوم الجمعة، رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر مورير

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