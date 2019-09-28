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افتتاح منفذ القائم الحدودي الاثنين المقبل


افتتاح منفذ القائم الحدودي الاثنين المقبل
2019/09/28 | 02:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم محمد العقابي، الجمعة، افتتاح منفذ القائم الحدودي يوم الاث...

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