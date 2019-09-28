افتتاح منفذ القائم الحدودي الاثنين المقبل

2019/09/28 | 02:30

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم محمد العقابي، الجمعة، افتتاح منفذ القائم الحدودي يوم الاث...





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