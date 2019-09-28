2019/09/28 | 02:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلن رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم محمد العقابي، الجمعة، افتتاح منفذ القائم الحدودي يوم الاث...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
افتتاح منفذ القائم الحدودي الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
اعلن رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم محمد العقابي، الجمعة، افتتاح منفذ القائم الحدودي يوم الاث...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
افتتاح منفذ القائم الحدودي الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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