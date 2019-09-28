تصفية ( 118 ) تكفيريا بشمال ووسط سيناء

2019/09/28 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية مساء اليوم الجمعة السابع والعشرين من سبتمبر 2019 الجاري عن تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على (118) تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء،

واكد البيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بان هذه العمليات تاتي في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وفيما يلي الفعاليات التي ذكرها البيان قبل قليل : – .

– قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد ( 33 ) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير (7) عربات دفع رباعى على الاتجاه الشمالى الشرقى – و(83 )عربه على الاتجاه الإستراتيجى الغربى – (25 ) على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى.

– تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد (118) فرد تكفيرى عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

– قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير عدد (273 ) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير عدد (11 ) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

– ضبط وتدمير عدد (37 ) سيارة وعدد (42 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

– إكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من اجهزة الاتصال.

– واستكمالا للمهام القتالية تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائى امام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية

– كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية :

– ضبط ( 15) بندقية الية وعدد ( 3) رشاش وعدد (2) قاذف ‪RBG وعدد ( 24) خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

– ضبط (2441 ) كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر وضبط ( 6265) كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى ( 20) كيلو جرام من مادة الأفيون المخدر وضبط ( 1562086) قرصا مخدرا.

– إكتشاف وتدمير (25 ) فدان من نبات الخشاش والبانجو و( 1268) كيلو جرام من بذور الخشاش والبانجو، وعدد ( 23) عربة تستخدم فى أعمال التهريب

– ضبط عدد (50 ) جهازا يستخدم للتنقيب عن المعادن ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (11071 ) فرد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد، وضبط ( 13) هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد واصابة ضابط و 9 جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.

وأكدت القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

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