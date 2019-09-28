العراق يقرر فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا

2019/09/28 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

معبر “القائم-البوكمال” بين العراق وسوريا

أفادت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الجمعة، بأن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعطى موافقته على افتتاح معبر “القائم” على الحدود مع سوريا الإثنين المقبل.

ونقلت قناة “السومرية” العراقية عن مسؤول مطلع قوله إن “افتتاح المنفذ سيكون أمام البضائع والمسافرين”.

ويقع معبر القائم، الذي كان تحت سيطرة مقاتلي تنظيم “داعش”، في محافظة الأنبار غربي العراق.

وتم تحريره في نوفمبر عام 2017، لكن إعادة افتتاحه تأجلت عديد المرّات بسبب أشغال إعادة تأهيله.

معبر البوكمال

ونهاية أغسطس الماضي، تأجلت عملية الافتتاح مرة أخيرة، بسبب أشغال الصيانة والترتيبات اللوجستية المتعلقة بالكهرباء والماء على وجه التحديد.

ويتشارك العراق مع سوريا في ثلاثة معابر رئيسية، تحمل تسميات مختلفة على الجانبين، وهي القائم من الجانب العراقي، الذي يقابله البوكمال من الجانب السوري، والوليد من جانب العراق، ويقابله التنف على الجانب السوري، ومعبر ربيعة من الجانب العراقي، والذي يقابله اليعربية في سوريا.

وأغلقت المعابر الثلاثة بعد أن بسط تنظيم “داعش” سيطرته عليها ما بين 2013 و2014.

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