سلسلة انفجارات تهز 4 مدن أفغانية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية

2019/09/28 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

هزت سلسلة انفجارات أربع مدن أفغانية، اليوم السبت، بالتزامن مع توجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أفغان قولهم، إن ثلاثة مدنيين أصيبوا بانفجارات في مدن: كابول وغزنة وجلال آباد.

وبينوا أن انفجارا وقع أيضا داخل مركز اقتراع بمدينة قندهار في جنوب البلاد وإن ثلاثة جرحى على الأقل نقلوا إلى المستشفى.

وحدثت الانفجارات بعد فتح مراكز الاقتراع أبوابها لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط مخاوف من أعمال العنف والتزوير.

وفي وقت سابق، صباح السبت، فتحت مراكز الاقتراع في أفغانستان أبوابها أمام الناخبين الأفغان لانتخاب رئيسا للبلاد.

وقال مفوض لجنة الانتخابات الأفغانية، محمد مولانا "اتخذنا جميع التدابير اللازمة قبل الانتخابات لمنع حدوث عمليات تزوير عبر اتخاذ إجراءات فنية وتقنية، إذا أقدمت أية مجموعات على هذا الأمر".

وتجري انتخابات الرئاسة الأفغانية وسط إجراءات أمنية مشددة حيث يتولى 72 ألف رجل امن تامين الانتخابات.

ويحق لأكثر من تسعة ملايين ناخب التصويت بالانتخابات الرئاسية التي تجرى وسط انتشار للآلاف من أفراد الأمن في أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية مراكز الاقتراع.

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