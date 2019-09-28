2019/09/28 | 08:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_الداهي يندرج كتاب " التخييل الذاتي" لإزابيل كر (Isabelle Grell ( 1) (منشورات أرمان كولان، 2014)، عموما، في نطاق الكتابة عن الذات.
يرصد حصيلة التخييل الذاتي ويستشرف آفاق جنس أضحى، مع مر الوقت، متداولا ومثار جدال بين النقاد.
" أدى التخييل الذاتيAutofiction- بصدور"الابن/الخيوط1977 "(2) لسيرج دبروفسكي- إلى تفجير الميثاق السيرذاتي ، وإحداث تحول عميق في العالم الأدبي مما أسفر عن موت الكاتب" ص10.
نحن-إذا- ح......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الداهي - واجب الذاكرة ( إيمانويل سامي)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يرصد حصيلة التخييل الذاتي ويستشرف آفاق جنس أضحى، مع مر الوقت، متداولا ومثار جدال بين النقاد.
" أدى التخييل الذاتيAutofiction- بصدور"الابن/الخيوط1977 "(2) لسيرج دبروفسكي- إلى تفجير الميثاق السيرذاتي ، وإحداث تحول عميق في العالم الأدبي مما أسفر عن موت الكاتب" ص10.
نحن-إذا- ح......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الداهي - واجب الذاكرة ( إيمانويل سامي)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الداهي - واجب الذاكرة ( إيمانويل سامي)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).