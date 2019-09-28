محمد الداهي - واجب الذاكرة ( إيمانويل سامي)

2019/09/28 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي يندرج كتاب " التخييل الذاتي" لإزابيل كر (Isabelle Grell ( 1) (منشورات أرمان كولان، 2014)، عموما، في نطاق الكتابة عن الذات.يرصد حصيلة التخييل الذاتي ويستشرف آفاق جنس أضحى، مع مر الوقت، متداولا ومثار جدال بين النقاد." أدى التخييل الذاتيAutofiction- بصدور"الابن/الخيوط1977 "(2) لسيرج دبروفسكي- إلى تفجير الميثاق السيرذاتي ، وإحداث تحول عميق في العالم الأدبي مما أسفر عن موت الكاتب" ص10.نحن-إذا- ح......

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