حسن أحراث - ميلادي: تاريخ اعتقالي...

2019/09/28 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث ولدت حقيقة يوم اعتقلت.عيد ميلاد سعيد مقابل عيد ميلاد شقي.حياة بطعم المرارة والمعاناة..في بلادي، بلاد المفارقات، لا يعترفون بالمواليد.في بلادي، بلاد الأعيان، لا يعترفون بالمواطنين.في بلادي، بلاد القمع والاضطهاد، لا يعترفون بالمناضلين.أن تولد بالمغرب، فأنت مجرد رقم، رقم مجهول.ولدت بدوار أيت علي ومحمد بأيت إيمور (حوالي 25 كلم عن مدينة مراكش) في 28 شتنبر 1959.منطقة......

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