ضياء الشكرجي - القرآن محاولة لقراءة مغايرة 19

2019/09/28 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي dia.al-shakarchi@gmx.infoيُخادِعونَ اللهَ وَالَّذينَ آمَنوا وَما يَخدَعونَ إِلّا أَنفُسَهُم وَما يَشعُرونَ (9)هنا يوصف المنافقون - حسب نعت القرآن لهم - كونهم يمارسون مخادعة لله وللمسلمين.وهذا الوصف لا يمكن أن يكون موضوعيا، خاصة في شقه الأول، نعم في شقه الثاني، أي كونهم يخادعون المسلمين، هذا يمكن أن يكون صحيحا، ولكن لا معنى لكونهم ......

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