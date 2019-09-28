المياحي: عزل الساعدي استهانة بتاريخه الجهادي وعلى رئيس الوزراء التراجع عن ذلك

2019/09/28 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصفَ مقرر لجنة النزاهة النيابية، عبد الامير نجم المياحي، اليوم السبت، عزل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من منصبه، بأنه استهانة بتاريخه الجهادي في محاربة الإرهاب، مشيراً إلى أن "الجبناء والمتخاذلين" يتبوءون مناصب ما كانوا ليحلموا بها.

وقال المياحي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "عزل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من قيادة جهاز مكافحة الإرهاب ونقله إلىٰ أمرية وزارة الدفاع هو استهانه بتاريخه الجهادي في محاربة الإرهاب خلال الحرب الأخيرة".

وأضاف أن "الفريق عبد الوهاب الساعدي من القيادات البطلة والمجاهدة والأمينة، لاسيما أنه عُرض عليه منصب وزارة الدفاع والأخير رفض ذلك لكي لا يشوه اسمه اللامع في النزاهة والأمانة والاخلاص لوطنه وشعبه".

وأكد أن علىٰ رئيس مجلس الوزراء أن "يُنصف الساعدي ويقدر تاريخه البطولي في محاربة داعش ويتراجع عن قرارة الغير صائب تماماً".

وأشار المياحي إلى أنه "من المؤسف جداً ما يحدث في بلادنا، فالأبطال والشجعان يتم درجهم في مناصب لا تليق بهم وبتاريخهم، والجبناء والمتخاذلين يتم أعطائهم مناصب كانوا يحلمون بها".

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