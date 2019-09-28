سعد الله مزرعاني - الوصاية الأميركية على لبنان

2019/09/28 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعد_الله_مزرعاني تَتَابُع زيارات موفدي الإدارة الأميركية إلى لبنان، بمستوى تمثيل رفيع عموماً، ولأغراض وملفات خطيرة ومتنوّعة، وانخراطهم المباشر في الشأن الداخلي اللبناني، جسَّد ويجسّد رغبة أميركية ملحاحة، مقرونة بالضغوط وبالتهديدات، في تحقيق أهداف أميركية محلية وإقليمية بشكل سريع.تعود جذور مثيلات هذه المحاولة المباشرة الجديدة، إلى انطلاق مشروع «الشرق الأوسط الكبير» ( قبل حوالي عقدين من الزمن) الذي توسّل بالغزو......

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