مصرع شخص بحادث سير في واسط

2019/09/28 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، مصرع شخص إثر تصادم عجلتين بالقرب من منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "عجلة نوع (GMC تاهو) اصطدمت بعجلة (مارسيدس قلاب) على الطريق العام بغداد بدرة قرب منفذ زرباطية الحدودي".

وأضافت أن "مفارز الدفاع المدني في مركز بدرة تمكنت من انتشال جثة صاحب عجلة (GMC) ونقلها إلى الطب العدلي"، مبينة أن "سبب الحادث هو السرعة الزائدة وعدم الانتباه".

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