العبادي يستنكر تجميد الساعدي: هل وصل بيع المناصب للمؤسسة العسكرية؟

2019/09/28 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أنتقد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، قرار عزل قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، من خلال إحالته على الميرة، فيما تسائل بالقول "هل وصل بيع المناصب للمؤسسة العسكرية".

وكتب العبادي في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، تابعتها " الغد برس"، قائلا "ما هكذا تكافئ الدولة مقاتليها الذين دافعوا عن الوطن..! بالتأكيد هناك سياقات لتغيير أو تدوير المواقع العسكرية والأمنية ولكن يجب ان تكون على أساس المهنية وعدم التفريط بمن قدموا للشعب والوطن في الايام الصعبة".

وأضاف "هل وصل بيع المناصب إلى المؤسسة العسكرية والأمنية"، وختم تغريدته بوسم "لا لبيع الوطن".

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