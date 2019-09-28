2019/09/28 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن فريق العمل الخاص بعودة الأطفال الروس من مناطق النزاع في سوريا والعراق، حدد الخطوات لإتمام عودة الأطفال إلى روسيا.وقالت الخارجية في ختام اجتماع فريق العمل الذي ترأسه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومفوضة حقوق الأطفال آنا كوزنيتسوفا، أن الاجتماع “حدد الخطوات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفريق الخاص بعودة الأطفال الروس من سوريا والعراق يحدد خطوات لإتمام مهمته المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفريق الخاص بعودة الأطفال الروس من سوريا والعراق يحدد خطوات لإتمام مهمته) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفريق الخاص بعودة الأطفال الروس من سوريا والعراق يحدد خطوات لإتمام مهمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).