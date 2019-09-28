2019/09/28 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة مواطنين كورد في قضاء خانقين، المتنازع عليه بين بغداد وأربيل، على يد مسلحين مجهولين.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "مسلحين مجهولين قاموا بشن هجوم على نقطة امنية قرب قرية ميخاس التابعة لقضاء خانقين".

واضاف المصدر ان "الهجوم المسلح اسفر عن مقتل شقيقين، هما روکان وعمران نامق، والثالث صهرهما عدنان غائب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ثلاثة مواطنين كورد على يد مسلحين مجهولين في خانقين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ثلاثة مواطنين كورد على يد مسلحين مجهولين في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).