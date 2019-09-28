التربية تضع خطة العام الدراسي الجديد وتحدد عدد الحصص

2019/09/28 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اعداد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2019-2020، وﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﺎدة دراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ ﻛﺎﻓﺔ.

وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم المناهج ﺑﺎﻟﻮزارة ﻣﺠﻴﺪ ﺻﺎدق اﻟﻌﻼق في تصريح صحفي ان "المديرية اﻋﺪت ﺧﻄﺔ دراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، ﺷﻤﻠﺖ 30 ﺣﺼﺔ اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺼﻒ اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺪدت ان ﺗﻜﻮن لمرحلة اﻟﺴﺎدس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ 31 ﺣﺼﺔ اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ المرقم 22 ﻟﻌﺎم 2011".واضاف ان اﻟﺨﻄﺔ "ﺧﺼﺼﺖ 30 ﺣﺼﺔ اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﺑﻮاﻗﻊ 960 ﺣﺼﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ اﻻﻋﺪادي ﺑﻔﺮوﻋﻬﻤﺎ وﺣﺪدت ان ﺗﻜﻮن لمرحلة اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻔﺮع اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻻﺣﻴﺎﺋﻲ واﻟﺴﺎدس اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻔﺮع اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ 31 ﺣﺼﺔ اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﺑﻮاﻗﻊ 992 ﺣﺼﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ واﻟﺴﺎدس اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻻﺣﻴﺎﺋﻲ 32 ﺣﺼﺔ اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﻒ و24 ﺣﺼﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ".وتابع اﻟﻌﻼق "اﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺼﻒ اﻻول المتوسط واﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﺪادي ﻓﻲ المداري المشمولة ﺑﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﺒﻮاﻗﻊ حصتين اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ، وحصتين اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻟﻠﻤﺪارس المسمولة ﺑﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ"، مشيرا الى انه "تم تحديد ﺑﻌﺾ المراحل اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ المدارس المشمولة ﺑﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ ﺑﺤﺼﺔ واﺣﺪة اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ واﺧﺮى بحصتين".واكد ان "المديرية اﻋﺪت ﺧﻄﺔ دراﺳﻴﺔ لمدارس المتميزين وﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﺪاد ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻮرﺳﺎت، ﺣﻴﺚ ﺣﺪدت ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ لمراحل اﻻول المتوسط 31 حصة ﺑﻮاﻗﻊ 992 ﺣﺼﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻲ المتوسط 32 ﺣﺼﺔ ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﻒ و24 ﺣﺼﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ وﻣﺮﺣﻠﺘﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط واﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﺪادي اﻟﻌﻠﻤﻲ 33 ﺣﺼﺔ اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﻒ و56 ﺣﺼﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ".ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻛﺸﻒ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻋﻼم ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮاس ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ في تصريح صحفي ﻋﻦ "وﺻﻮل ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﺨﺎزن المديريات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمحافظات الـ80%، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ تأمين ﺣﺼﺔ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ المناهج اﻟﺪراﺳﻴﺔ المهمة وﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﻫﺞ وﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺎزن المديريات".وﻟﻔﺖ اﻟﻰ ان "اﻟﻮزارة ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ان ﻳﺒﺪأ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﺎﻣﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﻨﺎﻫﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺪد والمضمون ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ والمتوسطة واﻻﻋﺪادﻳﺔ"، ﻣﺸﻴﺮﴽ اﻟﻰ ان "اﻟﻮزارة اﺷﺮﻓﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺐ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﺗﻢ اﻋﺪادﻫﺎ ﻣﺴﺒﻘﴼ".انتهى

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