انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش بين ديالى صلاح الدين

2019/09/28 | 09:13

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت (28 أيلول 2019) عن انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش في حاوي العظيم على الحدود مع صلاح الدين شمال المحافظة.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات من الجيش والحشد العشائري انطلقت من محورين في عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش في حاوي العظيم قرب الحدود الفاصلة مع صلاح الدين".

وأضاف العبيدي، أن "العملية تأتي لتعقب خلايا داعش، وتمشيط مناطق الحاوي لمنع اي حالات تسلل"، مؤكدا ان "العملية تأتي في اطار ستراتيجية أمنية جديدة لدرء مخاطر الارهاب عن العظيم وبقية المناطق القريبة منها".

بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، اليوم الجمعة، عن تدخل لجنته لحل أكثر من 20 نزاعا عشائرياً في محافظة ديالى خلال 2019.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية، وبالتنس

بغداد اليوم _ ذي قار

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، تنفذ عملية أمنية على الحدود الفاصلة مع محافظة البصرة والمناطق الصحراوية باتجاه الحدود مع محافظة المثنى.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "ق

بغداد اليوم - البصرة

نفت قيادة عمليات محافظة البصرة، اليوم الجمعة، اطلاق سراح متهم عثر بحوزته على اسلحة متوسطة وثقيلة في منطقة 5 ميل وسط المحافظة.

وقال ضابط اعلام قيادة عمليات البصرة العقيد ثائر فليح لـ(بغداد اليوم) إن "الانباء التي تحدثت

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