سقوط قتلى في هجوم لداعش على حرس الحدود قرب خانقين

2019/09/28 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- شن مسلحو داعش في وقت متأخر من ليلة أمس هجوماً على قوات حرس الحدود في محيط مدينة خانقين مما اسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين، حسبما افاد مصدر امني.

وهذا احدث هجوم يشنه مسلحو داعش قرب المدينة المتنازع عليها والتي تقع على بعد 100 كيلومتر الى الشمال الشرقي من بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لكوردستان 24 "هاجم مسلحو داعش في وقت متأخر من الليل حرس الحدود قرب قرية المخاسي التابعة لخانقين" مشيرا الى ان قوات الأمن اشتبكت مع المسلحين.

وأضاف أن ثلاثة مواطنين كورد قتلوا وأصيب آخرون برصاص مسلحي داعش.

وأشار المصدر الى ان المسلحين لاذوا بالفرار بعدما ارسلت قوات الأمن تعزيزات الى القرية التي سبق وان شهدت هجمات مماثلة.

ووقع الهجوم على الرغم إعلان القوات العراقية تطهير محيط خانقين من الخلايا النائمة لداعش وذلك في عملية امنية نُفذت الشهر الماضي.

وتزايد نشاط مسلحي داعش في الآونة الأخيرة في العديد من المناطق لاسيما في حدود محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والانبار ونينوى.

ورغم إعلان العراق الهزيمة النهائية لتنظيم داعش أواخر عام 2017، إلا أن المسلحين ما زالوا يشنون هجمات متفرقة في بعض المناطق.





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