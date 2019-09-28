2019/09/28 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال النائب خالد العبيدي، إن الطريقة التي تم فيها اقصاء قائد قوات مكافحة الارهاب تطرح اكثر من علامة استفهام، مشيرا الى ان الخطوة سيستقبلها بالدواعش بالهلاهل.واضاف العبيدي في بيان أن “الطريقة التي تم فيها اقصاء قائد ميداني شجاع ومهني تشهد له ساحات المعارك في مقاتلة الارهابيين وملاحقاتهم مثل الفريق الركن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبيدي: اقصاء الساعدي مجحف..وسيستقبله الدواعش بالهلاهل المركز الخبري الوطني.

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