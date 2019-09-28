2019/09/28 | 09:40

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نائب: 40 حقلاً نفطياً في سهل نينوى تسيطر عليها جماعات مسلحة مقربة من الحزب الديمقراطي

تأریخ التحریر: : 2019/9/28 9:38

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يتبع...

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