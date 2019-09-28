موعد مباراة ريال مدريد اليوم ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

2019/09/28 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يحل ريال مدريد ضيفاً على جاره اللدود أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت في ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ينطلق “ديربي مدريد” في الساعة (22:00 بتوقيت بغداد)، و(19:00 بتوقيت جرينيتش).وتذاع المباراة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD3، بتعليق صوتي يوسف سيف، ويدير اللقاء الحكم لويس جونزاليس.يتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 14 نقطة، ويطارده ريال سوسييداد في المرتبة الثانية ورصيده 13 نقطة، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد.أرقام كارثيةويعوّل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على مواطنه كريم بنزيما في مباراة اليوم نظراً للمستوى المميز الذي يقدمه في الآونة الأخيرة، كما سيضع ثقته بالنجم الويلزي جاريث بيل بنسبة كبيرة، لاسيما وأن مستواه تحسن قليلاً هذا الموسم.ويملك بيل وبنزيما سجلاً تهديفياً سيئاً في مباريات الديربي، حيث خاض كلاهما 51 مباراة في جميع المسابقات، ولم يسجلا سوى 6 أهداف فقط، بمعدل هدف كل 8 مباريات ونصف، وهذه الإحصائية وحدها كفيلة أن توضح مدى معاناة ثنائي هجوم الريال أمام أتلتيكو.وخاض بنزيما 32 مباراة أمام الروخي بلانكوس خلال مسيرته، وزار شباك المرمى 4 مرات فقط، وصنع 4 آخرين، وبالتالي فهو يسجل هدفاً كل 8 مباريات، ويساهم بهدف كل 4 مباريات، أما بيل فقد شارك في 19 مباراة وأحرز هدفان فقط، وصنع 7 آخرين.ولكي نفهم مدى سوى أرقام المهاجمين الفرنسي والويلزي، يجب أن ننظر لأرقام زميلهما السابق كريستيانو رونالدو في مباريات ديربي مدريد، فقد خاض 34 مباراة، وأحرز 25 هدفاً، وصنع 8 آخرين، وبالتالي فقد ساهم بتسجيل 33 هدفاً.وحقق ريال مدريد الفوز في الدربي بوجود بنزيما في 14 مباراة، بينما خسر 9 مباريات وتعادل بمثلهم، لكن الأمور أسوأ كثيراً بالنسبة لبيل الذي لم يحقق الفريق بوجوده سوى 5 مرات فقط، وتلقى 6 هزائم وتعادل 8 مرات.انتهى

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