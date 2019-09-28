نائب كردي: جماعات مقربة من حزب بارزاني تسيطر على 40 حقلاً نفطياً في نينوى

2019/09/28 | 09:44

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بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن كتلة المستقبل، سركوت شمس الدين، السبت (18 أيلول 2019) عن سيطرة جماعات مسلحة مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، على 40 حقلاً نفطيا في منطقة سهل نينوى.

وقال شمس الدين، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مشكلة أخرى برزت قبل مدة في منطقة سهل نينوى؛ وهي سيطرة جماعات مسلحة مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني على 40 حقلاً نفطيا، في قريتي وردك وزنكة خارج سيطرة الاقليم والحكومة المركزية، وتهريب النفط من خلالها الى الخارج والاستفادة من اموالها لتمويل تلك الجماعات وغيرها".

وأضاف أن "أهالي المنطقة قد تظاهروا ضد التصرفات الاستفزازية لتلك الجماعات في المنطقة وتوفير الخدمات الاساسية لهم، الا انهم جوبهوا برد فعل عنيف تجاههم أدى إلى إصابة بعض المواطنين واعتقال بعض آخر"، مطالباً "الحكومة ومجلس النواب بتفعيل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الاخير بشأن التجاوز على الحقول النفطية واعادة سيطرة الحكومة عليها".

وتابع شمس الدين ان "تلك الجماعة المسلحة عملت على تدمير حياة القرويين في سهل نينوى، بالتعاون مع الشركة النفطية التي تعمل على استخراج النفط الخام من تلك الحقول وتخريب الطريق البري الوحيد الذي يمكن من خلاله الوصول الى مركز المدينة والمحافظة"، مؤكداً أن "الحكومة يجب ان يكون لها موقف حازم وصارم تجاه تمرد تلك الجماعات واعادة سيطرتها على الحقول النفطية والعمل على استتباب الاوضاع الامنية واعادة الخدمات الاساسية هناك مما يعطي فرصة كبيرة للاهالي للعودة الى منازلهم".

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