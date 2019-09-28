بسبب شح الدولار.. الليرة اللبنانية عند أدنى مستوى منذ 30 عاما

2019/09/28 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر صرف الدولار لدى شركات الصرافة في لبنان إلى نحو 1600 ليرة لأول مرة منذ نحو ثلاثين عاما مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1507 ليرات.

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