الصناعة تفتتح خطا لانتاج المجمدات والثلاجات

2019/09/28 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تـتـجـه وزارة الــصــنــاعــة والمــعــادن لاستعادة "الماركة المحلية" من خلال اضــافــة خــطــوط انــتــاجــيــة جــديــدة تحاكي

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