2019/09/28 | 09:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تـتـجـه وزارة الــصــنــاعــة والمــعــادن لاستعادة "الماركة المحلية" من خلال اضــافــة خــطــوط انــتــاجــيــة جــديــدة تحاكي
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة تفتتح خطا لانتاج المجمدات والثلاجات ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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