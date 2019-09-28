العراق يعلن افتتاح خط بحري جديد مع أمريكا الشمالية

2019/09/28 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، افتتاح خط بحري جديد مع أمريكا الشمالية بعد وصول الباخرة الحدباء الى ميناء فانكوفو الكندي.

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