2019/09/28 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعتبرت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، اليوم السبت، مباراة فريقها الكروي امام فريق الزوراء بالدوري العراقي الممتاز، لا تقل اهمية عن مباراة فريق الكويت الكويتي ببطولة الاندية العربية.

وقال امين سر الهيئة الادارية للنادي علاء بحر العلوم لـ"الغد برس"، ان "مباراتنا امام الزوراء اليوم لا تقل اهمية عن مباراة الكويت الكويتي"، مشيرا الى انه "في بداية الدوري يجب الحصول على النقاط الثلاث، ولاسيما من الاندية الجماهيرية المنافسة".

واكد ان "فريق الشرطة يحمل شخصية البطل"، مبيناً ان "صفوف الفريق اليوم متكاملة، باستثناء اللاعب كرار جاسم الذي أصيب في مباراة الكويت الكويتي".

ومن المقرر ان يلتقي على ملعب الشعب الدولي اليوم السبت فريقا الشرطة والزوراء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وكان فريق الشرطة قد تأهل الى منافسات الدور 16 من بطولة الاندية العربية على حساب فريق الكويت الكويتي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة: نحمل شخصية البطل ولقاء الزوراء لا يقل أهمية عن الكويت) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة: نحمل شخصية البطل ولقاء الزوراء لا يقل أهمية عن الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).