عملية أمنية في ذي قار استعدادا للزيارة الأربعينية

2019/09/28 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن تنفيذ ممارسة امنية في المناطق المحاذية لطريق المرور السريع بين محافظتي ذي قار والبصرة، تضمنت تفتيش المناطق الصحراوية والمزارع والمحال التجارية والمطاعم وساحات تعبئة الوقود.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "الممارسة الأمنية اشترك في تنفيذها قوة الواجب وشؤون الأفواج وشؤون السيطرات ومديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب وتضمنت جولات تفتيشية وتسيير دوريات والتي تهدف إلى تأمين حماية المحافظة مع قرب الشروع بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية".

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