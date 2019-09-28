بالفيديو.. خلف كريم يتهم وزارة الشباب بالإبقاء على ادارة علاء كاظم ويشرح قضية ديون النادي

2019/09/28 | 10:11

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{بغداد: الفرات نيوز} اتهم لاعب نادي الطلبة السابق خلف كريم، وزارة الشباب والرياضة بالابقاء على ادارة النادي برئاسة علاء كاظم، فيما شرح تفاصيل قضية ديون النادي.انتهى

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