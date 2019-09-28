بالفيديو.. الكشف عن مخطط لإلغاء نادي الطلبة وتشكيل نادي الجامعة

2019/09/28 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} كشف المدرب الاسبق لنادي الطلبة خلف كريم عن مخطط لوزارة التعليم العالي بالغاء نادي الطلبة وتشكيل نادي الجامعة بهيئة ادارية جديدة، كاشفاً في نفس الوقت عن الطريقة القانونية لإمكانية حدوث هذا الأمر.

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