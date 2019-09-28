انفجار عبوة ناسفة على مزارعين شمال شرق ديالى

2019/09/28 | 10:15

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، السبت (28 أيلول 2019) بأن اثنين من المزارعين إصيبا بجرو...





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