2019/09/28 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال مستشار رئيس الوزراء محمد الحكيم، اليوم السبت، إن احدى المشاكل الرئيسية في البلاد تكمن بوجود مشكلة في التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد.وأضاف في تصريح للمركز الخبري الوطني انه “لدينا مشكلة في التخطيط الستراتيجي للاقتصاد وليس لدينا رؤية كلية للاصلاح الاقتصادي”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار رئيس الوزراء يشخص احدى مشاكل البلاد المركز الخبري الوطني.

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