نيويورك تايمز: أغلبية ديمقراطية “ضئيلة” تؤيد مساءلة ترمب

2019/09/28 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةفي خبر سيئ للرئيس دونالد ترمب، لكنه متوقع، بلغ عدد مؤيدي إجراءات المساءلة في مجلس النواب 223 عضواً ليشكلوا أغلبية ضئيلة حتى الآن، وهو العدد الذي يحتاجه المجلس للمضي قدماً في إجراءات المساءلة ضد الرئيس ترمب تمهيداً لعزله.

وبحسب تحديث لصحيفة “نيويورك تايمز New York Times” الأميركية، بلغ عدد الموافقين على المساءلة حتى يوم الجمعة 223 عضواً من الحزب الديموقراطي الذي يهيمن على المجلس.

وارتفع العدد سريعاً بعد أن كشف البيت الأبيض عن سجل المحادثات الخاصة بين الرئيس ترمب والرئيس الأوكراني، وهو ما أظهر طلب ترمب من الرئيس الأوكراني إجراء تحقيق في قضايا فساد مزعومة لنائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هنتر.

من جهتها، وافقت المرشحة عن الحزب الديموقراطي تولسي غابارد بشكل مفاجئ، امس الجمعة، على مساءلة الرئيس ترمب تمهيداً لعزله، وتخلت عن معارضتها طويلة الأمد لهذا الإجراء والتي وصلت ذروتها في الأيام الأخيرة وفقاً للصحيفة.

وقالت في آخر تصريحاتها قبل تغيير موقفها: “لست محامية، لكنني أعتقد أن معظم الناس الذين قرأوا سجل المكالمة لن يجدوا أن هذا سبب مقنع للغاية لعزل رئيس فاز في الانتخابات في عام 2016”.

وأضافت: “بدلاً من ذلك، أعتقد أن معظم الناس سيرون أنها خطوة أخرى من قبل الديمقراطيين للتخلص من دونالد ترمب، وهو ما يهدد بتعميق الانقسامات الشديدة الحاصلة في هذا البلد.”

وكانت السيدة غابارد هي المعارضة الوحيدة لقرارات العزل، حتى بعد أن كشف البيت الأبيض سجل المكالمة الهاتفية التي أجريت في يوليو الماضي، وحث فيها الرئيس ترمب رئيس أوكرانيا على التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه.

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