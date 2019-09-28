2019/09/28 | 10:28

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العراقيون تسحقهم البطالة وقرابة 75 ألف عامل عربي وأجنبي في الحقول

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العراقيون تسحقهم البطالة وقرابة 75 ألف عامل عربي وأجنبي في الحقول النفطية (وثيقة)

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