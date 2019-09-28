إدراج 15 مليون دونم ضمن الموسم الزراعي الشتوي

2019/09/28 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن إدراج مساحة تزيد على 15 مليون دونم لمختلف المحاصيل ضمن خطة الموسم الشتوي المقبل.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه "الغد برس"، إن "الوزارة وضمن خطتها للموسم الشتوي المقبل صادقت على تخصيص مساحة من الاراضي تقدر بـ15 مليونا و600 الف دونم لزراعة مختلف المحاصيل النباتية في عموم المحافظات".

وأضاف أن "الوزارة بانتظار موافقة وزارة الري على تامين الاطلاقات المائية لري تلك المساحة"، مبينا أن "المساحات التي ستتم زراعتها توزعت بين مختلف المحاصيل، حيث تم تخصيص مساحة تقدر بأكثر من تسعة ملايين دونم لزراعة محصول الحنطة الاستراتيجي".

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