وزير الخارجيّة يلتقي نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف

2019/09/28 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع وزير الخارجيّة الإيرانيّ محمد جواد ظريف على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة/الدورة 74.

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