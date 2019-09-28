تحرير مختطف والقاء القبض على الخاطفين في بغداد

2019/09/28 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، تحرير مختطف والقاء القبض على الخاطفين واعتقال عدد من المطلوبين بجرائم التزوير والارهاب والسرقة في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من تحرير مختطف والقاء القبض على ثلاثة خاطفين وبحوزتهم أسلحة ضمن منطقة جكوك".واضافت: "كما تمكنت قوة أخرى من القاء القبض على متهم بالتزوير في منطقة المحمودية".وتابعت: "فيما تم القاء القبض على متهم في منطقة الاعظمية بتهمة الارهاب"، مبينة أن "قوة تمكنت من القاء القبض على خمسة سراق في مناطق الحسينية والاعظمية وكميرة وسبع قصور والدسيم." واشارت الى انه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة".



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