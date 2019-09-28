2019/09/28 | 10:47

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نائب: أنهار البصرة تتعرض لكارثة بيئية و80 مدينة ترمي نفاياتها بدجلة والفرات

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

علق عضو اللجنة الخارجية النيابية ظافر العاني، السبت (28 أيلول 2019)، على تصريحات السفير الإيراني لدى بغداد بشأن ضرب القوات الامريكية في العراق فيما وصفها بـ "الصلافة".

وقال العاني، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)

بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن كتلة المستقبل، سركوت شمس الدين، السبت (28 أيلول 2019) عن سيطرة جماعات مسلحة مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، على 40 حقلاً نفطيا في منطقة سهل نينوى.

وقال شمس الدين، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "م

بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه سيزور العراق "سراً" مثلما فعل الأمريكيون"، في إشارة الى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رأس سنة 2019، فيما أشار الى أن قوات الأمن العراقية بحاجة إلى الدعم في مكا

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