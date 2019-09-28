الافغان ينتخبون رئيسا بحماية 72 الف عنصر امني

2019/09/28 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة

وسط تهديدات طالبان باستهداف كل ما يتعلق بالانتخابات وبالتزامن مع تفجيرات وأحداث عنف، بدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم.

وتزامن بدء عملية التصويت مع توتر أمني، حيث وقعت تفجيرات قرب مراكز الاقتراع في كل من إقليم هلمند وقندهار في الجنوب وفي ننجرهار في الشرق وفي إقليم بروان في الشمال.



ووقعت تفجيرات في العاصمة الأفغانية كابول، ونجمت معظم تلك التفجيرات عن إطلاق صواريخ أو إلقاء قنابل يدوية.

وبدأت العملية في جميع أرجاء أفغانستان سوى المراكز التي أعلنت لجنة الانتخابات أنها ستكون مغلقة بسبب تهديدات أمنية ويتجاوز عددها الـ500 مركز.

وأصيب أربعة من جنود الجيش بجراح جراء انفجار وقع في مدينة قندوز قرب أحد مراكز الاقتراع.

وفيما حذرت حركة طالبان زهاء 9.6 ملايين ناخب بضرورة الابتعاد عن مراكز الاقتراع، عرض التلفزيون مشاهد لمدخل مركز اقتراع في هيرات (غرب)، حيث اصطفّ طابور طويل من الناخبين الذين كانوا ينتظرون تحت أشعة الشمس، بينما كان مراسل التلفزيون يُعلّق على الصور مرتديًا سترة واقية من الرّصاص.

وقال ناخب في منطقة تيماناي بكابول لوكالة فرانس برس “أنا هنا للتصويت.



أعلم أنّ هناك تهديدات، لكنّ القنابل والهجمات جزءٌ من يوميّاتنا”.



من جهته، قال محي الدين البالغ الخامسة والخمسين “لستُ خائفاً.



علينا التّصويت إذا أردنا أن نكون قادرين على تغيير حياتنا”.

وأعلنت وزارة الداخليّة نشر اثنين وسبعين ألف عنصر لتأمين حراسة نحو خمسة آلاف مركز اقتراع في أنحاء البلاد يُفترض أن تُغلق أبوابها حوالي السّاعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلّي (10:30 بتوقيت غرينتش).

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