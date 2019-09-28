الخارجية العراقية تدعو لتعزيز الحوار بين الثقافات والتصدي للكراهية

2019/09/28 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم السبت، إلى تعزيز الحوار بين الثقافات، والتصدي لخطاب الكراهية.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان تلقت " الغد برس"، نسخة منه، إن "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم التقى الممثل السامي للأمين العامّ لتحالف الحضارات ميغيل أنخل موراتينوس على هامش اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة الدورة 74 في نيويورك".

ودعا الوزير، إلى أن "يضطلع هذا التحالف بمبادرات تعمل على بناء التضامن الإنسانيّ بين المُجتمَعات المُتنوّعة لمُواجَهة العنف والتمييز، والتصدّي لخطاب الكراهية"، مُشِيراً إلى "ضرورة تعزيز الحوار بين الثقافات، والكرامة الإنسانيّة".

وعد الحكيم، "تحالف الحضارات مِنصّة مُهمّة وشاملة للجميع يُمكِن بوساطتها تحقيق تعارف الشُعُوب، وتبادل المنتج الفكريّ، والحضاريّ".

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