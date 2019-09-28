إعادة نحو 17 ألفاً من عملاء شركة الطيران توماس كوك اليوم

2019/09/28 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت هيئة الطيران المدني في بريطانيا، اليوم السبت، أنه من المقرر عودة 16 ألفاً و700 من عملاء شركة السياحة البريطانية المنهارة توماس كوك.

وقالت هيئة الطيران إنه من المقرر عودة العملاء على متن 76 رحلة طيران، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الهيئة أنها أعادت حتى الآن أكثر من نصف العدد الإجمالي لعملاء الشركة المتضررين منذ أن أطلقت بريطانيا يوم الاثنين الماضي أكبر عملية إعادة لمواطنين من الخارج في أوقات السلم.

وانهارت "توماس كوك" أقدم شركة رحلات في العالم، اليوم، لتتقطع السبل بنحو نصف مليون من السائحين في أنحاء العالم وتنطلق أضخم مساعي إعادة مواطنين من الخارج في زمن السلم في التاريخ البريطاني.

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