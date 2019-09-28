2019/09/28 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم ،خلال لقاءه الممثل السامي للأمين العامّ لتحالف الحضارات ميغيل أنخل موراتينوس الى العمل على بناء التضامن الإنسانيّ بين المُجتمَعات المُتنوّعة والتصدّي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يدعو الى بناء التضامن الإنسانيّ بين المُجتمَعات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يدعو الى بناء التضامن الإنسانيّ بين المُجتمَعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).