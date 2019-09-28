2019/09/28 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: تيار الحكمة سيقف ضد اي محاولة تصعيد طائفي او قومي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: تيار الحكمة سيقف ضد اي محاولة تصعيد طائفي او قومي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).