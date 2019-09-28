2019/09/28 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ذكرت النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد، اليوم السبت، ان البلاد بحاجة الى تغيير النظام السياسي الحالي لانه يكرم الفاسدين.وقالت سجاد للمركز الخبري الوطني “نحن بحاجة لتغيير النظام السياسي الحالي”.واضافت “نحن في العراق نكرم الفاسدين”.واشارت الى ان “هناك وصاية للفساد من قبل الكتل السياسية والاحزاب”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص النصر يؤيد تغيير نظام يكرم الفاسدين في البلاد المركز الخبري الوطني.

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