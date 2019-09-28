الحكيم يدعو مفوضية الانتخابات لاستبعاد من يعتمدون النفس الطائفي للترويج الانتخابي

2019/09/28 | 11:17

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بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، السبت (28 أيلول 2019)، مفوضية الانتخابات الى استبعاد ...





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