2019/09/28 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني نوفل ابو رغيف، إن قوى سياسية لا تقبل بوجود معارضة.

واتهم أبو رغيف في تصريح، بعض الجهات التي لم يكشف عنها بمحاولة إيهام الشارع بتصورات مغلوطة عن المعارضة، وخلط المواقف بحجج واهية، مبينا أن احترام الرأي الآخر لا يعني انه صحيحا، وتحفظ تيار الحكمة يعني ان لديه ادوات للرد.

واشار الى أن المعارضة حالة تكتيكية تقوم بها القوى السياسية ليس للخروج من السلطة وإنما لأخذ السلطة ولكن في مرحلة مقبلة مختلفة، داعيا قوى الموالاة للحكومة لعدم التنصل من موقفها ومواجهة الناس على حد تعبيره.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحكمة: قوى لا تقبل بوجود معارضة ونرفض خلط المواقف بحجج واهية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيار الحكمة: قوى لا تقبل بوجود معارضة ونرفض خلط المواقف بحجج واهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).