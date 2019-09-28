أراد قتل زوجته فأصيب بالشلل

2019/09/28 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استمعت محكمة في ولاية فلوريدا الأميركية، إلى مؤامرة قتل محتملة حاكها زوج أراد قتل زوجته، المنفصلة عنه، لكن المؤامرة أتت بنتائج عكسية.

ووفقاً لقناة "إيه بي سي نيوز 13"، فقد مثل المتهم هنري هيربيغ، البالغ من العمر 65 عاما، أمام المحكمة عبر رابط فيديو، بينما كان مستلقيا على سرير ومربوط بجهاز التنفس الصناعي عندما كشف المدعون عن مخطط الجريمة التي كان ينوي تنفيذها.

وقال المدعون، إن "هيربيغ غادر منزله في بيس، فلوريدا في الثامن من شهر أيلول بسيارته وهو يسحب مقطورة محملة بأكياس القمامة، وشريط لاصق، وأسلاك ربط بلاستيكية، وغاز إضافي حتى لا يضطر إلى التوقف".

وبحسب وثائق المحكمة، كان هيربيغ، الذي قاد سيارته صوب منزله السابق في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، حيث تعيش زوجته، مسلحا ببندقية، ومفتاح صواميل فولاذي، وعصا خشبية.

ولتنفيذ خطته على أكمل وجه، ترك هاتفه في المنزل، بحيث لا يمكن تعقبه، وتوقف في المتاجر الصغيرة التي لا يوجد فيها كاميرات مراقبة، واستخدم الأموال النقدية فقط في دفع ثمن الطعام والشراب.

وقال ممثلو الادعاء إن هيربيغ ارتدى باروكة وتنكر في محاولة لقتل زوجته حتى لا يعرف من ارتكب الجريمة، بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

غير أن خططه المعقدة تفككت وانهارت بعد وصوله إلى منزله السابق، عندما واجهته ابنة زوجته الكبرى وأطلقت النار عليه دفاعا عن النفس، فأصيب بالشلل على الفور.

وكان هيربيغ يأمل في جعل اختفاء زوجته وموتها يبدو وكأنه عملية سرقة انتهت بالقتل.

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