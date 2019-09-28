2019/09/28 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع اليوم السبت، تأييدها لقرار مجلس النواب الرافض لعودة المفسوخة عقودهم غير المستوفين لشروط العودة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع توضح الفئات المشمولة بالعودة الى الخدمة.. وتؤكد: هؤلاء لن يسمح لهم ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع توضح الفئات المشمولة بالعودة الى الخدمة.. وتؤكد: هؤلاء لن يسمح لهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).