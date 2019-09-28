وزير الخارجيّة العراقي يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في المنطقة

2019/09/28 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف، على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

بيان للخارجية العراقية أكد أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الجارين، والتطوُّرات في المنطقة، وانعكاس الأزمات التي تُعاني منها بعض الدول على المنطقة برُمتها.

وأشار البيان الى أن الوزير الحكيم دعا إلى ضرورة السعي للتهدئة، وعدم تأزيم الأوضاع في المنطقة.

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